25%還元で2回目から実質無料も

【話題のニュースダイジェスト】 2020年10月30日から11月5日までの期間、「BCN+R」で話題だったのは、「10つ星の品質」と称したサムライワークスのマスクに関する記事だった。品質を追求していることと、1枚14円という価格が興味を引いたようだ。また、Go To トラベルやGo To Eat、スマートフォン(スマホ)決済、半額など、さまざまなキャンペーンも多く読まれた。ニュースを振り返る。サムライワークスは、飛沫・感染防止の対策として、品質を保証する国際規格(ISO9001)など、日本企業の上海工場で品質管理を徹底して製造された高品質マスク「日本の品質マスク~10STARSマスク~」を10月30日に発売した。税別価格は、通常50枚入りで1480円(1枚当たり29.6円)だが、キャンペーン価格の740円(1枚当たり14.8円)で販売した。新製品は世界的に定められた基準をクリアし、国内の厳しい基準もクリアした、安心・安全が証明された最高峰のマスク。品質を保証する国際規格(ISO9001)公認の日本企業の中国工場で徹底した品質管理のもと製造している。また、安全で適正な商品であることを証明するCE・FDAマークも取得している。Go To Eat、Go To トラベルとも、国からの給付は税務上、消費者・旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となる。なお、総務省が実施するキャッシュレス決済の利用・チャージ金額に応じて最大5000円相当付与される「マイナポイント」も一時所得になると国税庁は示している。課税対象になるものの、一時所得については所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(競馬の払戻金など)の金額とGo To Eatキャンペーン、Go To トラベルキャンペーンによる給付額との合計額が年間50万円を超えない限り、課税所得は生じない。また、一般的な給与所得者は、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合,確定申告を行う必要はない。モンテローザは、「しゃぶ食べ三鷹店」「しゃぶ食べ高円寺店」「しゃぶ食べマルイ錦糸町店」の3店舗で、黒毛和牛と三元豚の食べ放題コースの“半額セール”を11月29日に開催する。半額セールの税別価格は、ランチ料金が、大人2545円(通常5090円)、小学生1298円(通常2595円)、シニア2295円(通常4590円)。ディナー料金が大人3045円(通常6090円)、小学生1548円(通常3095円)、シニア2795円(通常5590円)となっている。スマホ決済サービス「PayPay」は2020年12月1日9時~21年1月11日23時59分、抽選で決済金額の最大全額(100%)のPayPayボーナスを還元する「ペイペイジャンボ(オンライン)」を開催する。キャンペーン対象のオンライン加盟店でPayPayを使うと抽選に参加できる。支払い方法は、「PayPay残高」のみ。ヤフーカードやその他のクレジットカード、PayPay後払い(一括のみ)は、抽選の対象外になる。抽選結果は3段階で、1等が100%、2等が10%、3等が2%還元。付与上限は、10万円相当/回・期間だ。回転寿司チェーンのかっぱ寿司は、10月31日から農林水産省が推進する「Go To Eatキャンペーン」の「オンライン飲食予約(予約サイト:HOT PEPPER グルメ)」に対応し、11月4日からは、「ホットペッパーグルメ限定ポイント(期間限定)」の利用が可能になった。25%のプレミアムが付いた「プレミアム付き食事券」が利用可能な地域では、まず1回目にHOT PEPPER グルメから予約した上で飲食し、手持ちのプレミアム付き食事券で支払うとダブルでお得。来店2回目以降、ホットペッパーグルメ限定ポイント(Go To Eatキャンペーンポイント)で予約時点で会計の一部を支払えるので、予約時に入力したポイント数と店内飲食・持ち帰りの注文数をうまく調整すれば、実質無料で飲食し続けることが可能となる。