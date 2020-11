HOT PEPPER グルメ内のかっぱ寿司のページ

かっぱ寿司では、予約時にホットペッパーグルメ限定ポイントを100ポイントから指定して使える

(ポイントの利用は予約時のみ)

Go To Eatキャンペーン公式サイトによる「オンライン飲食予約」「食事券」の説明

回転寿司チェーンのかっぱ寿司は、10月31日から農林水産省が推進する「Go To Eatキャンペーン」の「オンライン飲食予約(予約サイト:HOT PEPPER グルメ)」に対応し、11月4日からは、「ホットペッパーグルメ限定ポイント(期間限定)」の利用が可能になった。千葉県など、一部の都道府県にあるかっぱ寿司では、25%のプレミアムが付いたGo To Eatキャンペーンの「プレミアム付き食事券」も利用可能。その場合、まず1回目、HOT PEPPER グルメから予約した上で飲食し、手持ちのプレミアム付き食事券で支払うとダブルでお得だ。来店2回目以降は、ホットペッパーグルメ限定ポイント(Go To Eatキャンペーンポイント)で予約時点で会計の一部を支払えるので、予約時に入力したポイント数と店内飲食・持ち帰りの注文数をうまく調整すれば、2021年1月31日までのGo To Eatキャンペーン期間中、実質無料で飲食し続けることが可能だ。確実に「実質無料」にするなら、1回目に2~10人で行き、2回目以降、付与されたポイントが尽きるまで1人で行くといいだろう。なお、HOT PEPPER グルメのGo To Eatキャンペーンポイントは来店の7日後に付与される。回転寿司は一度に食する皿数が人によって大きく異なる。よく食べる人は、Go To Eatキャンペーンでもらえる、ランチタイム500ポイント(500円相当)、15時以降のディナータイム1000ポイント(1000円相当)で収まらないので、その際、プレミアム付き食事券の実質25%還元が効いてくる。Go To Eatキャンペーンのオンライン飲食予約とプレミアム付き食事券のダブル利用は、今だけの食費節約テクニック。また、かっぱ寿司をはじめ、一部の店舗では店頭決済の持ち帰りにもプレミアム付き食事券を利用できるので、シーンにあわせてうまく活用しよう。(BCN・嵯峨野 芙美)