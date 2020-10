Go To Eat キャンペーンへの参加が決定した「はま寿司」

ゼンショーホールディングスは、同社が運営する牛丼チェーン「すき家」や、すしチェーン「はま寿司」など全業態で「Go To Eat キャンペーン」に参加する。広報担当者への取材で明らかになった。時期は未定で、参加方法は「プレミアム付き食事券」だという。詳細は後日発表する予定だ。「くら寿司」や「スシロー」「かっぱ寿司」など大手寿司チェーンがGo To Eatへ参加するなか、はま寿司は後を追う形での参加になる。また、同社グループのファミリーレストランチェーン「COCO’S(ココス)」は、10月26日に参加を予定。自治体にあわせて順次スタートするとしている。Go To Eatは、コロナ禍で売り上げに影響を受けた飲食店を支援するための施策。ランチ利用で500円、ディナー利用で1000円分のポイントを消費者に付与する場合と、購入金額の25%を上乗せして利用できるプレミアム付食事券の2パターンある。今回、ゼンショーホールディングスで導入するのは後者にあたる。