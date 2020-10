販売価格例(1デイ・スタジオ・パスは、入場日によって価格が異なる)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、政府がイベント・エンターテイメントのチケットの割引やクーポン等付与により販売額の20%を負担する「Go To イベントキャンペーン」で、11月4日から12月31日までを対象入場期間とした「Go To USJ 1デイ・パス」を10月30日に販売開始した。Go To USJ 1デイ・パスは、通常価格から20%割り引いた1デイ・スタジオ・パスに加えて、同社が独自に負担し付与するオリジナル特典として、フードやグッズの購入ができるクーポン(1500円分)をセットにしたもの。セットに付随するクーポンは、「Go To トラベルキャンペーン 地域共通クーポン券」や「Go To イートキャンペーン プレミアム食事券」との併用が可能で、さらにお得にパークを楽しむことができる。販売場所は、パーク公式ウェブチケットストアで、パーク内チケットブースでの販売は行わない。1回の購入につき、合計5枚まで購入できる。