ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は12月31日までの期間中、政府の「Go To Event キャンペーン」で負担される20%を通常価格から割り引いた「1デイ・スタジオ・パス」に加えて、USJが独自に負担して付与するオリジナル特典として、フードやグッズの購入ができるクーポン(1500分)をセットにした「Go To USJ 1デイ・パス」の販売を予定している。現在、チケット販売事業者として申請しており、全ての準備が整い次第、開始に踏み切る。USJでは、政府が旅行代金の最大50%相当を補助する「Go To Travel キャンペーン」の一環として付与する「地域共通クーポン券」の利用対象施設に加え、販売額の25%を負担する「Go To Eat キャンペーン」の「プレミアム付き食事券」の利用対象施設として登録されている。Go To USJ 1デイ・パスが追加となれば、さらにお得にUSJを楽しむことができる。