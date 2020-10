「焼肉きんぐ」を展開する物語コーポレーションは10月19日、「Go To Eat キャンペーン」に参画した。「EPARKグルメ」(一部店舗は「ホットペッパーグルメ」)から予約して来店すれば、次回の予約時に利用できる各予約サイト専用「Go To Eat ポイント」が最大1万円分付与される。EPARKグルメ(一部店舗はホットペッパーグルメ)での予約では、ランチの場合で人数×500ポイント、ディナーの場合で人数×1000ポイント、最大1万円分の各予約サイト専用「Go To Eat ポイント」が付与される。なお、各都道府県で順次発行・販売されている「プレミアム付き食事券」も随時、全国の焼肉きんぐで利用できる予定となっている。