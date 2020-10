Go To Eatキャンペーン いばらき

Go To Eatキャンペーン茨城事務局は、「Go To Eatキャンペーン いばらき」を10月30日に開始する。また、同キャンペーンへの参加を希望する飲食加盟店の登録申請受け付けを、10月14日にオンラインなどで開始している。Go To Eatキャンペーン いばらきは、新型コロナウイルス感染症などへの感染予防対策に取り組みつつ、営業している茨城県内の飲食店、および食材を供給する農林漁業者の支援を目的としており、食事券発行委託業者の委託先としてJTB水戸支店が事務局を運営する。キャンペーンでは、Go To Eatキャンペーン いばらき食事券の先行抽選販売を、10月21~25日にウェブで行うとともに、一般販売を11月6日~2021年1月31日に行う。食事券の価格は1冊当たり1万円(非課税)で、1冊につき25%がプレミアムとなり1万2500円分利用できる。なお、購入は1人当たり1回限りで、1冊のみの引換販売で実施する。