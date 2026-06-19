Aladdin Xがエプソンを逆転して2位浮上、26年5月に売れたプロジェクターTOP10

Aladdin Poca（WK08K）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、プロジェクター（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Nebula Capsule 3（D2425N11）（Anker）2位 Aladdin Poca（WK08K）（Aladdin X）3位 ビジネスプロジェクター（EB-W55）（エプソン）4位 Nebula Capsule Air（D41125_1）（Anker）5位 ビジネスプロジェクター（EB-E12）（エプソン）6位 Aladdin Poca Laser（WK03K）（Aladdin X）7位 Nova（CHENGDU XGIMI TECHNOLOGY）8位 REGZA LASER PROJECTOR（RLC-V7R MAX）（TVS REGZA）9位 チューナー内蔵スマートプロジェクター（OP-3001G）（オリオン 福井県)10位 N2 mini ＆ Screen Bundle（N2MINIACS801）（Hangzhou Dangbei Network Technology）