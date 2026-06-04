パナソニックが連続首位　4Kレコーダー人気ランキングTOP10　2026/6/4

DMR-4T205

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月25日～31日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T205（パナソニック）2位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T405（パナソニック）3位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）4位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T305（パナソニック）5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）6位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C40GT3（シャープ）7位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）8位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4TS204S（パナソニック）9位 全自動DIGADMR-4X403（パナソニック）10位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T303（パナソニック）