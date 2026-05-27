パナソニックのコンパクトサイズが売れてる DVDプレーヤー人気ランキングTOP10 2026/5/27
実売データ
2026/05/27 07:30
「BCNランキング」2026年5月11日～17日の日次集計データによると、DVDプレーヤーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ブルーレイディスクプレーヤー
DMP-BD90S-K（パナソニック）
2位 ブルーレイディスク/DVDプレーヤー
BDP-S1700/K（ソニー）
3位 HDMI対応据え置き型DVDプレーヤー
GH-DVP1M-BK（グリーンハウス）
4位 Qriom コンパクトDVDプレーヤー
KDVP-MN151HD(B)（山善）
5位 DVDプレーヤー ブラック
GH-DVP1MC-BK（グリーンハウス）
6位 HDMI対応DVDプレーヤー
GH-DVP1M-WHE5（グリーンハウス）
7位 Qriom ポータブルDVDプレーヤー(14インチ)
KPD-NC140(B)（山善）
8位 Qriom ポータブルDVDプレーヤー(10.1インチ)
KPD-NC101(B)（山善）
9位 ブルーレイディスクプレーヤー
DP-UB45S-K（パナソニック）
10位 DVDプレーヤー
GH-DVP1L-BK（グリーンハウス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ブルーレイディスクプレーヤー
DMP-BD90S-K（パナソニック）
2位 ブルーレイディスク/DVDプレーヤー
BDP-S1700/K（ソニー）
3位 HDMI対応据え置き型DVDプレーヤー
GH-DVP1M-BK（グリーンハウス）
4位 Qriom コンパクトDVDプレーヤー
KDVP-MN151HD(B)（山善）
5位 DVDプレーヤー ブラック
GH-DVP1MC-BK（グリーンハウス）
6位 HDMI対応DVDプレーヤー
GH-DVP1M-WHE5（グリーンハウス）
7位 Qriom ポータブルDVDプレーヤー(14インチ)
KPD-NC140(B)（山善）
8位 Qriom ポータブルDVDプレーヤー(10.1インチ)
KPD-NC101(B)（山善）
9位 ブルーレイディスクプレーヤー
DP-UB45S-K（パナソニック）
10位 DVDプレーヤー
GH-DVP1L-BK（グリーンハウス）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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