iPhone SE（第3世代）専用モデルが売れてる スマホケース人気ランキングTOP10 2026/5/27
実売データ
2026/05/27 12:00
「BCNランキング」2026年5月11日～17日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
2位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
3位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
4位 Google Pixel 10a ソフトケース 極限
PM-P261UCTKCR（エレコム）
5位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
6位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
7位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
8位 iPhone 17 Grippy ハイブリッドケース オールクリア メタルステッカー付
PM-A25AGRPACR（エレコム）
8位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
10位 Galaxy A25 5G TOUGH SLIM LITE ハイブリッドケース フレームカラー ブラック
PM-G253TSLFCBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone SE 第3世代 ハイブリッドケース スタンダード クリア
PM-A22SHVCKCR（エレコム）
2位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
3位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
4位 Google Pixel 10a ソフトケース 極限
PM-P261UCTKCR（エレコム）
5位 iPhone 17 ハイブリッドケース メタルステッカー付 クリア
PM-A25AHVCKCR（エレコム）
6位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
7位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
8位 iPhone 17 Grippy ハイブリッドケース オールクリア メタルステッカー付
PM-A25AGRPACR（エレコム）
8位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
10位 Galaxy A25 5G TOUGH SLIM LITE ハイブリッドケース フレームカラー ブラック
PM-G253TSLFCBK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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