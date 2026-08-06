2026.8.06 18:00

売れ筋速報

シグマがタムロンを抑えて上位4位まで独占、26年7月に売れた交換レンズTOP10

交換レンズ

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　「BCNランキング」2026年7月の月次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　18-50mm F2.8 DC DN Contemporary ソニーE用
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary(SONY E)（シグマ）

2位　18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary キヤノンRF用
18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary(ｷﾔﾉﾝRF)（シグマ）

3位　28-70mm F2.8 DG DN Contemporary ソニーE用
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary(SONY E)（シグマ）

4位　18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary 富士フイルムX用
18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary(FUJIFILM X)（シグマ）

5位　17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD ソニー用
Model B070(SONY E)（タムロン）

6位　25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2
Model A075（タムロン）

7位　NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S（ニコン）

8位　70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 ソニーE用
Model A065(SONY E)（タムロン）

9位　E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SEL70350G（ソニー）

10位　50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD ソニー用
Model A067(SONY)（タムロン）
 
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary ソニーE用


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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交換レンズ

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