2026.8.06 18:00売れ筋速報
シグマがタムロンを抑えて上位4位まで独占、26年7月に売れた交換レンズTOP10
「BCNランキング」2026年7月の月次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary ソニーE用
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary(SONY E)（シグマ）
2位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary キヤノンRF用
18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary(ｷﾔﾉﾝRF)（シグマ）
3位 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary ソニーE用
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary(SONY E)（シグマ）
4位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary 富士フイルムX用
18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary(FUJIFILM X)（シグマ）
5位 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD ソニー用
Model B070(SONY E)（タムロン）
6位 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2
Model A075（タムロン）
7位 NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S（ニコン）
8位 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 ソニーE用
Model A065(SONY E)（タムロン）
9位 E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SEL70350G（ソニー）
10位 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD ソニー用
Model A067(SONY)（タムロン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary ソニーE用
18-50mm F2.8 DC DN Contemporary(SONY E)（シグマ）
2位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary キヤノンRF用
18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary(ｷﾔﾉﾝRF)（シグマ）
3位 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary ソニーE用
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary(SONY E)（シグマ）
4位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary 富士フイルムX用
18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary(FUJIFILM X)（シグマ）
5位 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD ソニー用
Model B070(SONY E)（タムロン）
6位 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2
Model A075（タムロン）
7位 NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S（ニコン）
8位 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 ソニーE用
Model A065(SONY E)（タムロン）
9位 E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SEL70350G（ソニー）
10位 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD ソニー用
Model A067(SONY)（タムロン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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