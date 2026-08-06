シグマがタムロンを抑えて上位4位まで独占、26年7月に売れた交換レンズTOP10

18-50mm F2.8 DC DN Contemporary ソニーE用

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月の月次集計データによると、交換レンズの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary ソニーE用18-50mm F2.8 DC DN Contemporary(SONY E)（シグマ）2位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary キヤノンRF用18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary(ｷﾔﾉﾝRF)（シグマ）3位 28-70mm F2.8 DG DN Contemporary ソニーE用28-70mm F2.8 DG DN Contemporary(SONY E)（シグマ）4位 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary 富士フイルムX用18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary(FUJIFILM X)（シグマ）5位 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD ソニー用Model B070(SONY E)（タムロン）6位 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2Model A075（タムロン）7位 NIKKOR Z 24-120mm f/4 SNIKKOR Z 24-120mm f/4 S（ニコン）8位 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 ソニーE用Model A065(SONY E)（タムロン）9位 E 70-350mm F4.5-6.3 G OSSSEL70350G（ソニー）10位 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD ソニー用Model A067(SONY)（タムロン）