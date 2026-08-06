2026.8.06 12:00売れ筋速報
Osmo Pocketが上位を独占 デジタルビデオカメラ人気ランキングTOP10 2026/8/6
「BCNランキング」2026年7月27日～8月2日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラ（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 Osmo Pocket 4P（DJI）
2位 Osmo Pocket 4（DJI）
3位 Osmo Nano（DJI）
4位 Osmo Pocket 3（DJI）
5位 Insta360 GO Ultra（Arashi Vision）
6位 Osmo Action 5 Pro（DJI）
7位 Osmo Action 6（DJI）
8位 Osmo Action 4（DJI）
9位 Insta360 Luna Ultra（Arashi Vision）
10位 FDR-AX45A（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Osmo Pocket 4P（DJI）
2位 Osmo Pocket 4（DJI）
3位 Osmo Nano（DJI）
4位 Osmo Pocket 3（DJI）
5位 Insta360 GO Ultra（Arashi Vision）
6位 Osmo Action 5 Pro（DJI）
7位 Osmo Action 6（DJI）
8位 Osmo Action 4（DJI）
9位 Insta360 Luna Ultra（Arashi Vision）
10位 FDR-AX45A（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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注目の記事
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外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタルビデオカメラ 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=165
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