2026.7.21 07:30売れ筋速報
DENONが首位に ホームシアターシステム人気ランキングTOP10 2026/7/21
「BCNランキング」2026年7月6日～12日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）
2位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ハーマンインターナショナル）
3位 レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）
4位 Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）
5位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
6位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
7位 BRAVIA Theatre Bar 7
HT-A7100（ソニー）
8位 BRAVIA Theatre Bar 8
HT-A8000（ソニー）
9位 JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE
JBLSB580AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
10位 レグザサウンドシステム
TS216G（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）
2位 DENON デュアルサブウーハー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S217(K)（ハーマンインターナショナル）
3位 レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）
4位 Bose TV Speaker
BOSE TV SPEAKER（BOSE）
5位 ホームシアターシステム
HT-S100F（ソニー）
6位 サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）
7位 BRAVIA Theatre Bar 7
HT-A7100（ソニー）
8位 BRAVIA Theatre Bar 8
HT-A8000（ソニー）
9位 JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONE
JBLSB580AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）
10位 レグザサウンドシステム
TS216G（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～20位）】（毎週木曜日更新） ドルビーアトモス（Dolby Atmos）とはなに？ 機能の仕組みや使い方まで徹底解説 ワイヤレスで「空間」をつくる時代へ、アンカー・ジャパンが捉える2026年のスピーカートレンド
外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 ホームシアターシステム 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=155
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