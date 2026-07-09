2026.7.09 17:30売れ筋速報
XiaomiがAnker・ソニーを上回る、26年上半期に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
1位 AirPods Pro 3（MFHP4J/A）（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載（MXP93J/A）（アップル）
3位 REDMI Buds 8 Lite（M2539E1）（Xiaomi）
4位 AirPods 4（MXP63J/A）（アップル）
5位 Soundcore P40i（A3955N_1）（Anker）
6位 Soundcore P30i（A3959N_1）（Anker）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット（WF-1000XM6）（ソニー）
8位 Soundcore Liberty 5（A3957N_1）（Anker）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット（WF-C510）（ソニー）
10位 INZONE Buds（WF-G700N）（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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