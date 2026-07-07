音響で変わるワールドカップ視聴体験　ホームシアターシステム人気ランキングTOP10　2026/7/7

DENON デュアルサブウーファー内蔵

Dolby Atmosサウンドバー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby AtmosサウンドバーDHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）2位 レグザサウンドシステムRA-B100（TVS REGZA）3位 JBL Bar 300MK2JBLBAR300M2BLKJN（ハーマンインターナショナル）4位 サウンドバーSR-B30A(B)（ヤマハ）5位 BRAVIA Theatre Bar 8HT-A8000（ソニー）6位 Bose TV SpeakerBOSE TV SPEAKER（BOSE）7位 BRAVIA Theatre Bar 7HT-A7100（ソニー）8位 レグザサウンドシステムTS216G（TVS REGZA）9位 JBL CINEMA SB580 ALL-IN-ONEJBLSB580AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）10位 レグザサウンドシステムRA-B500（TVS REGZA）