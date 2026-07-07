ブラックとホワイト、どっちを買う？　半固体モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2026/7/7

半固体モバイルバッテリー

(10000mAh/35W) ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月22日～28日の日次集計データによると、半固体モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブラックDE-C86-10000BK（エレコム）2位 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイトMPC-CSSB10000WH（マクセル）3位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ホワイトDE-C86-10000WH（エレコム）4位 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/35W) ブルーDE-C86-10000BU（エレコム）5位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ブラックDE-C84-10000BK（エレコム）6位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(5000mAh/20W) ブラックDE-C83-5000BK（エレコム）7位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイトMPC-CSSB5000WH（マクセル）8位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラックMPC-CSSB10000BK（マクセル）9位 半固体モバイルバッテリー(5000mAh/22.5W) ホワイトDE-C85-5000WH（エレコム）10位 ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(10000mAh/30W) ホワイトDE-C84-10000WH（エレコム）