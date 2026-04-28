第7回「未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」開催

地域課題を解決するビジネスアイデアを募集

東和薬品は、全国の高校生を対象にした「第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」を開催することを発表した。「未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」は、将来日本の未来を担っていく高校生からフレッシュなアイデアを募集するとともに、社会に貢献する機会をつくることを目的としたもの。「その気付きが、未来を変える。」をスローガンに、自分たちが住むそれぞれの地域社会のなかで、人々が笑顔で生活を続けられるように、地域課題を自ら見つけ、解決できるようなビジネスアイデアを募集する。応募期間は、7月1日13時から8月19日17時まで。応募資格は、日本全国の高校在学生と高等専門学校在学生（1～3年生のみ）で、3人以下のチームまたは個人。応募にあたっては、指定の企画書ひな形（Word形式）を使用。制作した企画書は、PDF形式での提出も可能。企画書のひな形は、特設サイトおよびエントリーフォーム入力後にログイン可能なマイページのいずれからもダウンロードできる。書類選考は8～9月。9月上旬に書類審査を通過したチームの代表者へメールで連絡する。資料作りのアドバイスやプレゼンの仕方をサポートするフォロー面談（オンライン）を開催する予定。ファイナル審査会は、11月1日に丸ビルホールで開催する予定。ファイナル審査会では、プレゼン審査と質疑応答を行う。