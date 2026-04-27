臨海副都心エリアで「ガンダムスタンプラリー2026」開催！

「ガンダムスタンプラリー2026」

第1弾スタンプの完成イメージ

第一弾は5月2日から

「ガンダムスタンプラリー2026」

第1弾の開催詳細

スタンプスポット

A賞の「RG 1／144 ガンダムベース限定

ユニコーンガンダム［ゴールドコーティング］」

B賞の「実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス」

C賞の「ガンダムベース限定

RX-0ユニコーンガンダムデストロイモード

デザイン缶入り苺チョコクランチ」

D賞の「ハロプラ ガンダムベース限定ハロ

［ガンダムベースカラー］」

TOKYOガンダムプロジェクト 2026実行委員会は5月2日～7月12日の期間、「ガンダムスタンプラリー2026（GUNDAM STAMP RALLY 2026）」を臨海副都心（おもに台場・青海）エリアにて展開する。第1弾として、6月7日までの期間は、凛々しいユニコーンモードの立像をモチーフにデザインしたスタンプとなっている。「ガンダムスタンプラリー2026」では、臨海副都心内の潮風公園展望デッキ、水上バス乗り場、お台場海浜公園駅といったスポット6カ所を廻って、各所で台紙にスタンプを重ね捺しすることで、実物大ユニコーンガンダム立像ヴィジュアルを完成させていく。所要時間は約1時間で、どのスポットからでも始められ、各スポットには英語での説明も用意しているため、海外から訪れた人でも参加できる。重ね捺しスタンプが完成した台紙を、ダイバーシティ東京プラザ・2階の「THE GUNDAM BASE 東京ANNEX（ガンダムベース東京アネックス）」に持参して抽選券を受け取ると、同施設・7階の「THE GUNDAM BASE TOKYO（ガンダムベース東京）」にて行われる、ユニコーンガンダムのガンプラ、ガンダムベース限定商品などが当たる抽選会への参加が可能になる。スタンプスポットは以下の計6カ所。（1）お台場海浜公園駅構内（2）水上バス乗り場（3）台場駅構内（4）潮風公園展望デッキ（5）ダイバーシティ東京 プラザ2F ツーリストインフォメーション横（6）ガンダムベース東京アネックス開催期間は、第1弾が5月2日～6月7日、第2弾が6月8日～7月12日で、第2弾の詳細は後日発表される。抽選会の賞品は、A賞（1名）が「RG 1／144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム［ゴールドコーティング］」、B賞（20名）が「実物大ユニコーンガンダム立像缶型グラス」、C賞（50名）が「ガンダムベース限定 RX-0ユニコーンガンダムデストロイモード デザイン缶入り苺チョコクランチ」、D賞（50名）が「ハロプラ ガンダムベース限定ハロ［ガンダムベースカラー］」。