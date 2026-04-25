世界各国のグルメが一堂に集結「ワールドグルメサミット」　GWにメリケンパークで開催

世界各国の多彩なグルメが一堂に集結する

「ワールドグルメサミット」が「メリケンわんだーパーク」にて開催

毎日約30店舗のキッチンカーが出店

「ワールドグルメサミット」に登場する、

世界各国のグルメのイメージ

過去に開催された「ワールドグルメサミット」の様子

グルメサミット実行委員会は、5月2～6日の各日10時～17時に神戸メリケンパーク（兵庫県神戸市）で行われる大型複合イベント「メリケンわんだーパーク2026春」において、「ワールドグルメサミット」を開催する。入場は無料。「ワールドグルメサミット」には、毎日約30店舗のキッチンカーが出店して、海と空にひらけた開放的なロケーションの中で、世界各国の多彩なグルメを楽しめる。会場では、台湾を代表する「ルーロー飯」、北米で修行を積んだシェフによる「カナディアンハンバーガー」、韓国屋台の人気スイーツ「マシュマロアイス」「クロッフル」、トルコ人オーナーが手掛ける本場の「ケバブ」、フィリピンの「アドボライス」、ハワイアンスタイルの「ビーフサンド」、本格中華スパイスが香る「麻婆豆腐」といった、世界各国のグルメを味わえる。あわせて、「串揚げ」「ぼっかけ焼きそば」「鶏天」「ソーキそば」といった、日本各地のご当地グルメも出店するので、国内外の味覚を同時に楽しめる。なお、会場内ではほかにも、愛犬と楽しめる「わんわんマルシェ」、子ども向け体験型エリア「わんだーキッズパーク」、神戸最大級のコスプレイベント「かみこす！」、クラフト作品が並ぶ「ハンドメイドEXPO」、および「ストライダージャパン公認レース エンジョイカップ」といった、多彩なコンテンツが日替わりで開催される。