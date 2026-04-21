聞こえや言語の壁をなくす新提案、ポケトークのAI筆談機「mimi 2」と字幕翻訳機「V」

ポケトークは、話した言葉をそのまま文字化するAI筆談機「ポケトーク mimi 2」と、会話をリアルタイムで多言語字幕表示する「ポケトーク V」の2製品を、2026年中をめどに発売する。同社が培ってきた音声認識と翻訳技術を応用し、「通訳・翻訳デバイス」から一歩進んだコミュニケーション支援インフラとして提供する。
日本国内には約1430万人の難聴自覚者がいる一方、補聴器の使用率は15％程度にとどまっており、多くの人が十分な支援を受けられていないとされている（出典：JapanTrak 2022）。ポケトーク mimi 2は、音声の可視化という新たなアプローチで未開拓市場に応える製品だ。
特徴の一つが、オフライン環境でのAI音声処理に対応している点。通信環境に依存せず、その場ですぐ文字化できるため、プライバシー性が高く、継続的な通信費用も不要となる。導入や運用のハードルを下げ、これまでIT機器の導入が進みにくかった現場でも使いやすい設計だ。
音声を文字に変えて会話を支援する「ポケトーク mimi 2」ポケトーク mimi 2は、話した音声をリアルタイムで文字に変換し、難聴者とのコミュニケーションをサポートする携帯型AI筆談機。聞き返しや従来の筆談にかかっていた負担を軽減し、医療・介護現場や公共窓口、家庭内など、幅広いシーンでの活用を想定している。
日本国内には約1430万人の難聴自覚者がいる一方、補聴器の使用率は15％程度にとどまっており、多くの人が十分な支援を受けられていないとされている（出典：JapanTrak 2022）。ポケトーク mimi 2は、音声の可視化という新たなアプローチで未開拓市場に応える製品だ。
特徴の一つが、オフライン環境でのAI音声処理に対応している点。通信環境に依存せず、その場ですぐ文字化できるため、プライバシー性が高く、継続的な通信費用も不要となる。導入や運用のハードルを下げ、これまでIT機器の導入が進みにくかった現場でも使いやすい設計だ。