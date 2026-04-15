「ボタンを押すだけ」のアイスクリームメーカー 水分補給に役立つアイススラリーも作れる

簡単便利なアイスクリームメーカー登場

固形物を追加投入できる レシピでカロリー調整やアレルギー対応も可能

アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー

手作りアイスが簡単にできる

水分補給に便利なアイススラリーも作れる

固形物を追加投入できる

レシピブックでさまざまなアイスを楽しめる

キングジムグループのライフオンプロダクツは4月22日から、ボタンを押すだけでできる「アイススラリーも自動で作れるアイスクリームメーカー」を全国雑貨店や量販店、各オンラインショップで順次発売する。Life on Productsオフィシャルストアでは、予約受付中。公式ストア価格は3850円。新製品は、冷凍庫で容器を冷やし、お好みのフレーバーの材料を入れてスイッチを押すだけで手作りアイスが作れるアイスクリームメーカー。微細な氷を含んだシャーベット状のアイススラリーも作成でき、水分補給にも役立てられる。本体サイズは幅144×奥行105×高さ222mmと縦型コンパクト。使用容量は約250ml。冷凍庫で容器を冷やす際も邪魔にならず、保管も容易だ。電源を切り忘れたときも安心なオートオフ機能も搭載している。チョコレートやナッツなどの固形物を、調理中に追加できる投入口が設けられており、ここからアイスの固まり具合も確認できる。付属のレシピブックがあれば、さまざまなフレーバーのアイスを楽しめる。牛乳の代わりに豆乳を使ったレシピも用意されており、カロリー調整やアレルギー対応も可能だ。