アクロニス、MSP向け24時間365日のMDRサービスを提供開始

MDRサービス「Acronis MDR by Acronis TRU」

が提供開始

パッチ管理と復旧まで含めた運用しやすいMDR

スイスのアクロニスは現地時間の4月7日に、24時間365日のマネージド検知および対応（MDR：Managed Detection and Response）サービス「Acronis MDR by Acronis TRU」の提供を開始した。「Acronis MDR by Acronis TRU」は、Acronis Threat Research Unit（アクロニス脅威リサーチユニット：TRU）による脅威の検知、迅速なインシデント対応、サイバーレジリエンスを提供するMDRサービス。あらゆる規模のマネージドサービスプロバイダ（MSP）が対象で、世界中で利用できる。具体的には、エンドポイントの検知・対応機能、パッチ管理による統合されたプロアクティブな保護、組み込みのビジネス継続性機能の組み合わせによって、インシデントへの迅速な対応、運用管理の効率化、サイバーレジリエンスの向上を実現する。同サービスを導入することで、アクロニスのTRUによる継続的なエンドポイントの監視、脅威のトリアージ、迅速な隔離が行われ、重大なインシデントでも最短15分で修復される。あわせて、組み込みのパッチ管理と攻撃前の状態へのロールバック機能によって、シームレスな保護と復旧が実現する。さらに、柔軟な価格設定とシンプルなオンボーディングを通じて、MDRの容易な導入・拡張が可能になる。