アーカイブストレージでMSPのデータ管理を効率化、「Acronis Cyber Protect Cloud」に新機能

MSPおよびその顧客となる中小企業向けの

データストレージ・保護ソリューション

「Acronis Archival Storage」が発表

アクセス頻度の低いデータを保存可能に

スイスのアクロニスは現地時間の1月13日に、マネージドサービスプロバイダ（MSP）とその中小企業顧客向けに設計された、「Acronis Archival Storage」を発表した。「Acronis Archival Storage」は長期保存に対応しており、コンプライアンスを遵守しつつ優れたコスト効率を実現するデータストレージ・保護ソリューション。同ソリューションを利用することで、ユーザーは大量のデータを安全かつ手頃なコストで保存して、必要なときに迅速にアクセスできるようになる。アクロニスの請求処理と連携したS3互換のオブジェクトストレージによる統合管理、ミリ秒単位のリトリーバル、イレブンナインの耐久性、99.5％の可用性による信頼性の高い長期アクセス、データの完全性とコンプライアンスを確保する暗号化と不変性（WORM：Write Once Read Many）を実現するとともに、エグレス料金やAPI料金が発生しない予測可能な総所有コスト（TCO）によって、予期せぬ追加クラウドコストが発生しない。さらに、コンプライアンス対応で規制産業向けのウォームバックアップストレージを補完する設計を採用するほか、事前構成されたプラン、S3 APIサポート、統合制御機能で設定と保守を簡素化する。また、戦略的に配置された世界7カ所のデータセンターで、接続性とコンプライアンス対応を強化している。なお、「Acronis Archival Storage」は「Acronis Cyber Protect Cloud」プラットフォームを通じて利用できる。