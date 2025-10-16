「守る力」が進化！ 「Acronis True Image 2026」で家庭も仕事も鉄壁セキュリティー

「Acronis True Image 2026」が発売

保護機能を一つのアプリケーションに統合

アクロニス・ジャパンは10月15日に、個人ユーザーおよび個人事業主・SOHO向けのバックアップとセキュリティー機能を統合した、「Acronis True Image 2026」のダウンロード版を公式オンラインショップに発売した。各種オンラインショップでのダウンロード版の販売は10月31日、パッケージ版の販売は11月28日に開始する。「Acronis True Image 2026」は、複雑な保護機能を単一のアプリケーションに統合しており、個人ユーザー向けソフトウェアとしてははじめて、新たなサイバー脅威からのプロアクティブな保護、高速バックアップ、簡単なリカバリ、高度なサイバー保護をオールインワンで提供する。新機能としては、Windows向けとして完全に自動化されたバックグラウンド更新による更新プログラムの自動適用、主要アプリの更新プログラムを手動でインストールするためのアラート受信に対応したほか、DLLハイジャック、管理者権限でのコード実行、APIキーの悪用といった巧妙な攻撃手法からの保護、独自のサイバーセキュリティー技術による「Acronis True Image」搭載デバイスの、最新の状態での維持、最新のWindowsおよびmacOSへの対応が追加されている。税別価格は、50GBのクラウドストレージが付属する「Acronis True Image アドバンス」が年額5864円から、1TBのクラウドストレージが付属する「Acronis True Image プレミアム」が年額1万2709円から、「Acronis True Image エッセンシャル」（公式オンラインショップのみ販売）が年額5580円から、「Acronis True Image スタンダード2025」が9000円から（永続ライセンス）。