【セール情報まとめ】新生活がスタート！でもまだ間に合う！驚異の70.5％オフなどゲーミングデバイス セールまとめ

新生活が始まってもまだ間に合う

ゲーミングデバイスのセールまとめ

JBL「Amazon 新生活セール Final」最大40％オフ 4月6日まで

ゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 200」

4400円（20％オフ）

SteelSeries 「新生活セールFinal」 最大約51％オフ 4月6日まで

ゲーミングキーボード「Apex Pro Mini Wireless」

（約51％オフ）

GRAPHT「新生活ゲーマー応援セール 後半戦」 最大43％オフ 4月13日まで

「Gaming Monitor - GR2724OEL-BK」

6万8800円（23％オフ）

BenQ「Amazon 新生活セール Final」 最大25％オフ 4月6日まで

ゲーミングモニター「MOBIUZ EX271UZ」

14万8000円（10％オフ）

Razer「Razer 新生活セール」 最大70.5％オフ 4月13日まで

最も値引き率が高い「Kaira HyperSpeed」

6480円（70.5％オフ）

ゲーミングヘッドセット

「BlackShark V2 HyperSpeed（White）」

1万2800円（38.7％オフ）

DELL「新生活応援セール」 最大27％オフ 4月6日まで

ゲーミングノートPC

「Alienware 16 Aurora（AC16250）」

14万2649円（18％オフ）

ついに始まった新生活。だが、まだまだ各メーカーはセールを展開している。この時期は、ゲーミングデバイスもお得に購入することができる。展開中セール情報の割引率や目玉商品について以下にまとめた。この機会に、手持ちのデバイスの買い替えを検討しても良いだろう。JBLは「Amazon 新生活セール Final」に合わせて、セールを開催中だ。セール価格は最大40％オフ。おなじみのワイヤレスイヤホンやヘッドホンなどのラインアップの中に、ゲーミングヘッドセットやゲーミングマイクも含まれている。SteelSeriesでは、Amazon.co.jp、SteelSeries公式ストア楽天市場店、全国の家電量販店でセールを開催中だ。目玉商品は、「世界最速キーボード」の60％サイズワイヤレスキーボード「Apex Pro Mini Wireless」。4万円クラスのキーボードがだいたい2万円台で購入できてしまう。MSYが展開する「GRAPHT」ではセール後半戦を開催中。GRAPHT公式ECサイト、Amazonブランドストア、全国の家電量販店、PC専門店で一斉に実施している。QD-OLEDパネルを搭載した27インチゲーミングモニターなどがお買い得だ。BenQも「Amazon 新生活セール Final」に合わせてセールを展開。プロジェクターやモニターライトなどのほか、没入感を重視したゲーミングモニターシリーズ「MOBIUZ」もお買い得になっている。毎回値引き率の高さで驚かされるのはRazerだ。今回は全国の家電量販店、PCショップ、オンラインショップで実施。最も高い70.5％の値引き率となっているのは、ワイヤレスゲーミングヘッドセット「Kaira HyperSpeed」だ。DELLの公式ストアでも新生活応援セールを開催中。ゲーミングブランド「Alienware」のゲーミングノートPCやデスクトップPCもお買い得だ。値上げが著しい今、少しでも安く購入したいユーザーにはうれしいラインアップとなっている。