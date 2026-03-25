10年保管してもOK 災害時・アウトドアで役立つワンセグテレビなど5製品「これであんしん」シリーズ

カラーはなじみやすいアイボリーカラーで統一

スマホ充電にも対応 手回し充電も使えるから電源ゼロでも安心

これであんしんライト SC-001

手回し充電に対応

これであんしんラジオ SC-002

LEDライトが付属

これであんしん防水ランタン SC-003

これであんしん防水ラジオ SC-004

これであんしん防水テレビラジオ SC-005

太知ホールディングスは、スーパーキャパシタを搭載したデバイス「これであんしん」シリーズ5モデルを3月下旬に発売する。新製品は、10年ほったらかしでも使えるスーパーキャパシタを搭載し、非常時でも安心して使えるのが特徴。一般的な蓄電池と異なり、長期間の保管にも適している。いずれも、スマートフォンの手回し充電などにも対応するほか、防水・防塵仕様の製品もあるので、キャンプなどのアウトドア用途でも使用できそうだ。製品ラインアップは以下の通り。・LEDライト＆ランタン「これであんしんライト SC-001」・AM／FMラジオ「これであんしんラジオ SC-002」・LEDランタン「これであんしん防水ランタン SC-003」・AM／FMラジオ「これであんしん防水ラジオ SC-004」・ワンセグテレビ「これであんしん防水テレビラジオ SC-005」「これであんしんライト SC-001」は手回し充電により使用できるLEDライト。手回しによるスマートフォン充電も可能だ。サイズは幅55×奥行29×高さ141mmで、重さは約130g。「これであんしんラジオ SC-002」は、LEDライトが付属した手回し充電対応のラジオ。こちらもスマホの充電が可能だ。サイズは幅105×奥行43×高さ60mmで、重さは約150g。「これであんしん防水ランタン SC-003」は、手回し充電／乾電池／ソーラー充電に対応したLEDランタン。スマホの充電にも対応し、屋外でも安心の防じん・防水仕様（IP54相当）となっている。サイズは、直径74×高さ187mmで、重さは約325g。「これであんしん防水ラジオ SC-004」は、3灯LEDライトやサイレンを搭載するAM／FMラジオ。電源は手回し充電／ACアダプター／乾電池／モバイルバッテリーの4つに対応し、スマホも充電可能。IP54相当の防じん・防水設計だ。サイズは幅107×奥行50×高さ69mmで、重さは約200g。「これであんしん防水テレビラジオ SC-005」は、AM／FMラジオも聴ける2.8インチのワンセグテレビ。LEDライト、サイレンも使用でき、手回し充電／ACアダプター／乾電池／モバイルバッテリーの4つの電源に対応する。スマホ充電に対応し、IP54相当の防じん・防水設計となっている。サイズは幅143×奥行40×高さ85mmで、重さは約300g。