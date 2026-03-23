あえてアナログの楽しさにこだわる、手のひらサイズのラベルメーカー

LABELIO

レトロでエモい！ 立体感のあるラベルが作れる

カラーは2色

ジットは3月18日に、手動で立体的なラベルを作れるエンボシングラベルメーカー「LABELIO（ラベリオ）」を発売した。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格は2178円。「LABELIO」は、整理収納やDIY、クラフト、手帳デコレーションなどを楽しむ若い女性のあいだで近年注目を集めている、手づくり感あふれるレトロラベルを楽しめるよう、あえてアナログ操作を採用したエンボシングラベルメーカー。エンボス加工で文字を浮き上がらせる仕組みとなっており、文字盤を回して1文字ずつ選んで、ハンドルを握って刻んでいくシンプルな操作によって、立体的に浮かび上がるレトロな文字ラベルを簡単に作れる。完成したラベルを貼れば、ノートや手帳、収納用品、雑貨といった身の回りのアイテムを、お洒落にかわいく「デコる」ことができる。本体は、軽量かつ手のひらに収まるコンパクトサイズで、電池や電源は必要ないので、デスクの上はもちろん、リビング、キッチン、子ども部屋、ガレージなど、場所を選ばず気軽に使える。