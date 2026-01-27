ミニカー「1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」　1月28日発売

新製品

2026/01/27 17:30

　サンリッチジャパンは1月28日に、米Sunrich Toys ＆ Hobby（サンリッチ トイズ＆ホビー）のミニカー「MINI GT」の新作となる、「1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」を公式オンラインショップにて発売する。価格は3520円。

1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING

ディテールに至るまでリアルに再現

　「1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」は、日本発祥のモータースポーツ「D1 GRAND PRIX（D1 GP）」に参戦するGRスープラで、「エヴァンゲリオンレーシング」と「横浜トヨペット SAILUN 俺だっ」チームのタッグによる、2021年シーズンに畑中真吾選手が使用したマシンをモデルアップしている。

　GRスープラをベースに、エアロブランド「KUHL」仕様の大きく張り出した前後フェンダーや独特のエアロ形状、スパルタンな室内、さらにアニメ「エヴァンゲリオン」の初号機カラーをイメージしたカラーリングなどが特徴である実車の、D1マシンならではの迫力あふれた車体を、64分の1のコンパクトなミニカーながらディテールに至るまでリアルに再現した。
 
「エヴァンゲリオンレーシング」と
「横浜トヨペット SAILUN 俺だっ」チームのタッグで
2021年にD1 GPへ参戦したGRスープラを精巧に再現

　「MINI GT」は、Sunrich Toys ＆ Hobbyが展開する64分の1スケールブランドで、新旧のスポーツカーをはじめ1970年代のクラシックF1から最新のチューニングカーまで、幅広い車種を題材にモデルアップしている。
 

