ミニカー「1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」　1月28日発売

1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING

ディテールに至るまでリアルに再現

「エヴァンゲリオンレーシング」と

「横浜トヨペット SAILUN 俺だっ」チームのタッグで

2021年にD1 GPへ参戦したGRスープラを精巧に再現

サンリッチジャパンは1月28日に、米Sunrich Toys ＆ Hobby（サンリッチ トイズ＆ホビー）のミニカー「MINI GT」の新作となる、「1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」を公式オンラインショップにて発売する。価格は3520円。「1／64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」は、日本発祥のモータースポーツ「D1 GRAND PRIX（D1 GP）」に参戦するGRスープラで、「エヴァンゲリオンレーシング」と「横浜トヨペット SAILUN 俺だっ」チームのタッグによる、2021年シーズンに畑中真吾選手が使用したマシンをモデルアップしている。GRスープラをベースに、エアロブランド「KUHL」仕様の大きく張り出した前後フェンダーや独特のエアロ形状、スパルタンな室内、さらにアニメ「エヴァンゲリオン」の初号機カラーをイメージしたカラーリングなどが特徴である実車の、D1マシンならではの迫力あふれた車体を、64分の1のコンパクトなミニカーながらディテールに至るまでリアルに再現した。「MINI GT」は、Sunrich Toys ＆ Hobbyが展開する64分の1スケールブランドで、新旧のスポーツカーをはじめ1970年代のクラシックF1から最新のチューニングカーまで、幅広い車種を題材にモデルアップしている。