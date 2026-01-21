変身アイテム「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」、「プレミアムバンダイ」で販売

オメガスラッガー MEMORIAL EDITION

『ウルトラマンオメガ』最終回の「変身シークエンス」を完全再現！

変形前イメージ

BANDAI SPIRITSは1月17日に、「ウルトラマンオメガ」から発売される「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」の予約受付を、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて開始した。価格は1万3200円。「オメガスラッガー MEMORIAL EDITION」は、テレビ東京にて土曜朝9時から放送されており、1月17日に最終回を迎えた「ウルトラマンオメガ」に登場する変身アイテム「オメガスラッガー」を、最終回の変身シークエンスを再現できるメモリアル仕様で商品化したもの。「変身アイテム DXオメガスラッガー」から外観とサウンドを大幅にアップグレードし、劇中で主人公のオオキダソラトが扱った「オメガメテオ」「レキネスメテオ」「トライガロンメテオ」「ヴァルジェネスメテオ」4種類のウルトラメテオを、特別な音声を解放できるメモリアル仕様で収録している。ウルトラメテオの音声は、トリガー操作によって切り替えられる。「オメガメテオ（メモリアル仕様）」を装填すれば最終回の変身シークエンスを再現可能で、メテオカイジュウのウルトラメテオを装填すれば必殺技のサウンドを複数発動できる。セリフは、テレビシリーズ全25話の中から選りすぐった劇中セリフを多数収録しており、ソラトとコウセイの絆をはじめキャラクターたちのドラマを鮮やかに呼び起こす名台詞の数々を体感することが可能となっている。また、作品を彩った迫力のBGMと主題歌を計5曲収録した。さらに、外観の彩色もアップグレードし、シルバーとレッドの成形色は塗装に変更したほか、ブルーの塗装も色味を変更することで、劇中プロップを徹底再現している。電源は単4形乾電池×2本（別売）で、対象年齢は3歳以上。