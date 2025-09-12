ビックカメラ、「ウルトラマンオメガ」と「キミとアイドルプリキュア」の限定特典がもらえるキャンペーン

「ウルトラマンオメガ」対象商品の購入でもらえる、

「リバーシブルポスター」のイメージ

ビックカメラグループ限定のポスターやシールもプレゼント！

「キミとアイドルプリキュア」のビックカメラグループ限定の「キラッキランランシート」

（左から）表面・絵柄A（キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン）、表面・

絵柄B（キュアズキューン、キュアキッス）、裏面・絵柄A、B共通

ビックカメラは9月12～30日の期間、バンダイの対象商品を購入すると、「ウルトラマンオメガ」と「キミとアイドルプリキュア」のビックカメラグループ限定特典がもらえる「バンダイフェア」を、ビックカメラグループの対象商品販売店舗にて開催する。なお、特典はなくなり次第終了となる。「ウルトラマンオメガ」の対象商品を購入すると、ビックカメラグループ限定の「リバーシブルポスター」が、商品1点につき1枚もらえる。「ウルトラマンオメガ」の対象商品は以下の通り。○変身アイテム DXオメガスラッガー○変身アイテム DXオメガスラッガー 最強なりきりセット○メテオカイジュウシリーズ01 DXレキネス○メテオカイジュウシリーズ02 DXトライガロン○メテオカイジュウシリーズ01＆02 DXレキネス＆トライガロンセット「キミとアイドルプリキュア」の対象商品購入では、ビックカメラグループ限定の「キラッキランランシート」が、商品1点につき1枚もらえる。「キミとアイドルプリキュア」の対象商品は以下の通り。○キミとアイドル変身 アイドルハートブローチ○キミとアイドル変身 アイドルハートブローチ スペシャルセット○キミとアイドルプリキュア♪アイドルハートブローチ＆アイドルハートインカムセット○まねっこアイドル♪おめめぱちぱちプリルン○おしゃれだいすき おしゃべりメロロン○キミとアイドル変身 キラキラショータイムマイク○キラッキランリボンバトン