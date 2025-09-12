ビックカメラ、「ウルトラマンオメガ」と「キミとアイドルプリキュア」の限定特典がもらえるキャンペーン

ビックカメラは9月12～30日の期間、バンダイの対象商品を購入すると、「ウルトラマンオメガ」と「キミとアイドルプリキュア」のビックカメラグループ限定特典がもらえる「バンダイフェア」を、ビックカメラグループの対象商品販売店舗にて開催する。なお、特典はなくなり次第終了となる。
「ウルトラマンオメガ」の対象商品は以下の通り。
○変身アイテム DXオメガスラッガー
○変身アイテム DXオメガスラッガー 最強なりきりセット
○メテオカイジュウシリーズ01 DXレキネス
○メテオカイジュウシリーズ02 DXトライガロン
○メテオカイジュウシリーズ01＆02 DXレキネス＆トライガロンセット
「キミとアイドルプリキュア」の対象商品購入では、ビックカメラグループ限定の「キラッキランランシート」が、商品1点につき1枚もらえる。
「キミとアイドルプリキュア」の対象商品は以下の通り。
○キミとアイドル変身 アイドルハートブローチ
○キミとアイドル変身 アイドルハートブローチ スペシャルセット
○キミとアイドルプリキュア♪アイドルハートブローチ＆アイドルハートインカムセット
○まねっこアイドル♪おめめぱちぱちプリルン
○おしゃれだいすき おしゃべりメロロン
○キミとアイドル変身 キラキラショータイムマイク
○キラッキランリボンバトン
