  • ホーム
  • トレンド
  • ビックカメラ、「ウルトラマンオメガ」と「キミとアイドルプリキュア」の限定特典がもらえるキャンペーン

ビックカメラ、「ウルトラマンオメガ」と「キミとアイドルプリキュア」の限定特典がもらえるキャンペーン

販売戦略

2025/09/12 10:00

　ビックカメラは9月12～30日の期間、バンダイの対象商品を購入すると、「ウルトラマンオメガ」と「キミとアイドルプリキュア」のビックカメラグループ限定特典がもらえる「バンダイフェア」を、ビックカメラグループの対象商品販売店舗にて開催する。なお、特典はなくなり次第終了となる。

「ウルトラマンオメガ」対象商品の購入でもらえる、
「リバーシブルポスター」のイメージ

ビックカメラグループ限定のポスターやシールもプレゼント！

　「ウルトラマンオメガ」の対象商品を購入すると、ビックカメラグループ限定の「リバーシブルポスター」が、商品1点につき1枚もらえる。

　「ウルトラマンオメガ」の対象商品は以下の通り。

○変身アイテム DXオメガスラッガー
○変身アイテム DXオメガスラッガー 最強なりきりセット
○メテオカイジュウシリーズ01 DXレキネス
○メテオカイジュウシリーズ02 DXトライガロン
○メテオカイジュウシリーズ01＆02 DXレキネス＆トライガロンセット
 
「キミとアイドルプリキュア」のビックカメラグループ限定の「キラッキランランシート」　
（左から）表面・絵柄A（キュアアイドル、キュアウインク、キュアキュンキュン）、表面・
絵柄B（キュアズキューン、キュアキッス）、裏面・絵柄A、B共通

　「キミとアイドルプリキュア」の対象商品購入では、ビックカメラグループ限定の「キラッキランランシート」が、商品1点につき1枚もらえる。

　「キミとアイドルプリキュア」の対象商品は以下の通り。

○キミとアイドル変身 アイドルハートブローチ
○キミとアイドル変身 アイドルハートブローチ スペシャルセット
○キミとアイドルプリキュア♪アイドルハートブローチ＆アイドルハートインカムセット
○まねっこアイドル♪おめめぱちぱちプリルン
○おしゃれだいすき おしゃべりメロロン
○キミとアイドル変身 キラキラショータイムマイク
○キラッキランリボンバトン

注目の記事

外部リンク