本日からデンキチ蕨店でMEISTER.F試乗イベント、特別キャンペーンも

暮らし

2025/12/06 06:00

　FUGU INNOVATIONS JAPANは12月6日・7日の10～17時、子どもから大人まで無料で楽しめる試乗イベント、およびお買い得な販売会を、デンキチ蕨店（埼玉県蕨市）の1階・駐車場にて開催する。

試乗イベントや販売会が開催されるデンキチ蕨店の店舗外観

さまざまな電動キックボードが試乗できる

　試乗イベントでは、同社が販売している「MEISTER.F」ブランドの電動キックボード、電動バランススクーター、電動スケートボードに試乗できる。なお、試乗にあたっては同意書への記入が必要となる。また、試乗するともれなく、「MEISTER.F オリジナルグッズ」がもらえる。

　電動キックボードは公道走行モデルとして、16歳以上のみ試乗可能な特定小型区分と、子どもも乗れるレジャーモデルの2種を用意する。
 
特定小型区分の電動キックボード
「MF-EKRSA01RW」シリーズ（7万9800円）
 
レジャーモデルの電動キックボード
「MF-ES003-BK」（税別4万3780円）

　電動バランススクーターは3種類を用意し、子どもでも試乗できる。
 
電動バランススクーター「MF-BB005-GR」
（左、3万4800円）と「MF-BB004-BK／RD」（2万9800円）

　電動スケートボードは子どもでも試乗可能で、1種類を用意する。
 
電動スケートボード
「MF-SB001」（2万4800円）

