本日からデンキチ蕨店でMEISTER.F試乗イベント、特別キャンペーンも
暮らし
2025/12/06 06:00
FUGU INNOVATIONS JAPANは12月6日・7日の10～17時、子どもから大人まで無料で楽しめる試乗イベント、およびお買い得な販売会を、デンキチ蕨店（埼玉県蕨市）の1階・駐車場にて開催する。
電動キックボードは公道走行モデルとして、16歳以上のみ試乗可能な特定小型区分と、子どもも乗れるレジャーモデルの2種を用意する。
電動バランススクーターは3種類を用意し、子どもでも試乗できる。
電動スケートボードは子どもでも試乗可能で、1種類を用意する。
さまざまな電動キックボードが試乗できる試乗イベントでは、同社が販売している「MEISTER.F」ブランドの電動キックボード、電動バランススクーター、電動スケートボードに試乗できる。なお、試乗にあたっては同意書への記入が必要となる。また、試乗するともれなく、「MEISTER.F オリジナルグッズ」がもらえる。
電動キックボードは公道走行モデルとして、16歳以上のみ試乗可能な特定小型区分と、子どもも乗れるレジャーモデルの2種を用意する。
電動バランススクーターは3種類を用意し、子どもでも試乗できる。
電動スケートボードは子どもでも試乗可能で、1種類を用意する。