本日からデンキチ蕨店でMEISTER.F試乗イベント、特別キャンペーンも

試乗イベントや販売会が開催されるデンキチ蕨店の店舗外観

さまざまな電動キックボードが試乗できる

特定小型区分の電動キックボード

「MF-EKRSA01RW」シリーズ（7万9800円）

レジャーモデルの電動キックボード

「MF-ES003-BK」（税別4万3780円）

電動バランススクーター「MF-BB005-GR」

（左、3万4800円）と「MF-BB004-BK／RD」（2万9800円）

電動スケートボード

「MF-SB001」（2万4800円）

FUGU INNOVATIONS JAPANは12月6日・7日の10～17時、子どもから大人まで無料で楽しめる試乗イベント、およびお買い得な販売会を、デンキチ蕨店（埼玉県蕨市）の1階・駐車場にて開催する。試乗イベントでは、同社が販売している「MEISTER.F」ブランドの電動キックボード、電動バランススクーター、電動スケートボードに試乗できる。なお、試乗にあたっては同意書への記入が必要となる。また、試乗するともれなく、「MEISTER.F オリジナルグッズ」がもらえる。電動キックボードは公道走行モデルとして、16歳以上のみ試乗可能な特定小型区分と、子どもも乗れるレジャーモデルの2種を用意する。電動バランススクーターは3種類を用意し、子どもでも試乗できる。電動スケートボードは子どもでも試乗可能で、1種類を用意する。