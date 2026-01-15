CTC RECORDS初のポップアップストア開催！　r-906、マサラダ、柊マグネタイト、なきそ、なみぐるといったボカロPのグッズを販売

新宿でボカロ×アート×造形が交錯する

CTC RECORDS初のポップアップストア開催！

抽選で当たる「BIGオーロラアクリルスタンド」

リグラフィックスは、新宿マルイアネックス 2F イベントスペースで、ボカロ楽曲グッズレーベル「CTC RECORDS」の初のポップアップストア「CTC RECORDS HYPER POP UP STORE」を1月23日～2月8日に開催する。営業時間は11時～20時（施設に準じる）。音楽と造形を融合するCTC RECORDS初のポップアップで、r-906、マサラダ、柊マグネタイト、なきそ、なみぐるといったボカロPのグッズ販売に加え、新規参加のボカロPとして、重音テト楽曲を手がけ、アニメーションも自ら制作する映像作家・読谷あかねのグッズも新登場。さらに、読谷あかね、えいりな刃物（Ado「アタシは問題作」やピノキオピー「転生林檎」「ノンブレス・オブリージュ」などのMVを手がけるイラストレーター／映像作家）による展示も実施。音・造形・映像が一体となった、かつてない立体的なボカロカルチャーの現在地を示す“ハイパー”なポップアップとなる。人気ボカロPたちの楽曲にインスパイアされた新作グッズは、いずれも楽曲が持つ世界観や感情を軸に視覚的・造形的アプローチで再構築した、ファン必見のラインアップ。また、1回3000円以上購入のうえ、エポスカードを利用または提示した人は（カード提示の場合は現金払いのみ）、BIGオーロラアクリルスタンド、缶バッジ、ステッカー（全2種）のいずれかが当たるハズレなしの特別な抽選会に参加できる。CTC RECORDSは、2024年12月にスタートした「音を形にする」をコンセプトとしたレーベル。中央町戦術工芸による造形的な視点と、渋谷のクラブイベント「NIGHT HIKE」の協賛から誕生。Tシャツやアクリルスタンド、アクセサリーを通じて、音楽と造形が交錯するグッズを制作している。