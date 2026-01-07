千原ジュニアさんなどが出演するウェブCM「メルコル 情報システム篇」公開中

ウェブCM「メルコル 情報システム篇」の

タワーハートソリューションズは2025年12月27日に、ブランドメッセージを伝えるウェブCM「メルコル 情報システム篇」を、YouTubeなどのSNS広告や街頭ビジョンなどにて公開した。今回、公開されたウェブCM「メルコル 情報システム篇」は、「メールじゃ気づかない。電話を鳴らせ。」をキャッチフレーズに、より多くのユーザーに「メルコル」という自社のサービスの魅力を届けるべく制作されている。「メルコル」は、メールで送られた文章を電話で発信して、自動音声で読み上げてくれるサービス。たとえば、システムエラーがメールで届いた際に、メールだけでは見逃してしまう情報を電話にて音声で知らせてくれるので、確認漏れを防げる。「メルコル 情報システム篇」では、情報システム部門におけるトラブルシーンをモチーフに、「メールじゃ気づかない。電話を鳴らせ。」というキャッチフレーズとともに、実際に「メルコル」を使用している現場のトラブルシーンを、出演者のコミカルな演技とテンポ感で楽しいCMにまとめた。出演者は、お笑いタレントの千原ジュニアさん、タレントのSHONOさん、Mikaさん、猛虎さん。さらに、「メルコル 情報システム篇」の公開を記念して、3月26日までの期間に新規で「メルコル」を契約すると、月額基本料が初月1カ月無料になるキャンペーンも開催されている。