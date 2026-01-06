なかやまきんに君を起用した「JRA-VAN」の新CMを順次展開

なかやまきんに君が出演する新CM

「10完歩君」篇のイメージ

競馬ファンならどこか馴染みのある演出の「10完歩君」篇と「写真判定」篇の2本

JRAシステムサービスは1月4日から順次、お笑い芸人のなかやまきんに君を起用した、「JRA-VAN」の新CMを展開している。今回の新CMでは、競馬ファンならどこか馴染みのある演出を取り入れた「10完歩君」篇と「写真判定」篇の2本を公開する。「10完歩君」篇では映像全体をモノトーンで表現して、ダートコースをなかやまきんに君が力強く疾走する姿を描いた。オンエア媒体は、JRAシステムサービスの公式サイト、YouTube「JRA-VANチャンネル」、JRAの各競馬場・ウインズ、フジテレビ、テレビ東京、BSイレブン、グリーンチャンネルなど。「写真判定」篇では、アパパネとサンテミリオンの一騎打ちとなった2010年の「優駿牝馬（オークス）」を舞台に、さらにもう1頭として喰らいつくなかやまきんに君を写真判定でコマ送りに表現している。オンエア媒体は、JRAシステムサービスの公式サイト、YouTube「JRA-VANチャンネル」、JRAの各競馬場・ウインズ、グリーンチャンネルなど。新CMに出演したなかやまきんに君は、撮影で印象に残っているシーンとして、スロモーションで全力疾走するシーンですね。ルームランナーの上を走って撮影したのですが、実は、走りの迫力を出すために傾斜をつけて登り坂のルームランナーの上で走っているんです。その甲斐あって凄く迫力ある走りになっていると自分でも満足しています。あと、スーパースローで撮った僕の表情にも注目してもらいたいです（笑）。とのコメントを寄せた。「JRA-VAN」は、JRA（日本中央競馬会）公式データを使った競馬情報サービスのブランド名称で、過去30年以上のレースデータからパドック動画視聴サービス「パドックアイ」といったさまざまな情報を提供している。「JRA-VAN」を使用することで、スマートフォンやPCから競馬をより深く・便利に楽しめる。