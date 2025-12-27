競馬ファン必見！ 即PATでPayPay入金や払戻受け取りが可能に

「即PAT」が「PayPay」からの

馬券購入資金チャージや払戻金の受け取りに対応

最大100万円までチャージできる

PayPayは12月19日に、日本中央競馬会（JRA）のインターネット馬券購入サービス「即PAT」と「PayPay」の連携を開始し、「即PAT」の馬券購入資金としてPayPayマネーによる入金が可能にするとともに、払戻金などをPayPayマネーアカウントで受け取れるようにした。「即PAT」に「PayPay」を連携させることで、払戻金や「即PAT」内に入金（チャージ）した残高などを「PayPay」で受け取れるようになる。「即PAT」から出金した資金のうち、最大100万円までは「PayPay」に「PayPayマネー」としてチャージされる。また、残高上限超過分はユーザーが「PayPay」内であらかじめ指定した、本人名義の金融機関口座に手数料無料で振り込まれる。なお、残高上限超過分を金融機関口座で受け取るには、PayPayが提供する「振込チャージ」への申し込みが必要となる。あわせて、12月28日17時までの期間は「有馬記念キャンペーン」として、「即PAT」に新規加入してエントリー後に、1レース以上合計500円以上の購入で先着5000名に2000円分のPayPayポイントが当たる「『即PAT』新規加入キャンペーン」、キャンペーンサイトからエントリーすると、2023年から2025年有馬記念優勝馬デザイン（計3種）の「PayPay」のカードきせかえがもらえる「『PayPay』の限定カードきせかえキャンペーン」が開催されている。