12月1日スタート！ 「超PayPay祭」でお得なスクラッチくじ

PayPayは12月1～28日の期間、店舗やオンラインストアなどで「PayPay」「PayPayカード（「PayPayカード ゴールド」も含む）」を利用すると、おトクに食事や買い物ができる大規模キャンペーン「超PayPay祭」を開催する。「超PayPay祭」では、本人確認（eKYC）済みのユーザーに向けた「PayPayスクラッチくじ」が行われる。「PayPayスクラッチくじ」では、対象店舗（クレジットカード加盟店含む）にて「PayPay」および「PayPayカード」で200円以上決済すると抽選が行われ、決済方法や条件に応じた確率で1等から3等までのいずれかが当たる。具体的には、決済後の画面に決済方法などによって色が異なるスクラッチカードが登場し、1等の当選者には最大で決済金額の全額（100％）に相当する「PayPayポイント」が付与される。赤い画面の「PayPay残高」で決済すると、4回に1回の確率で1等から3等までのいずれかが当たる。また、青い画面の「PayPayクレジット」や「PayPayカード」で決済した場合は、1等から3等の当選確率が2回に1回にアップする。「PayPayカード」での決済は、プラスチックカードでの決済だけでなく、Apple Pay、Google Payに設定した「PayPayカード」での決済もキャンペーンの対象に含まれる。また、「PayPayカード」での決済は「PayPay」に届いた決済通知からすぐにスクラッチカードを削れる。あわせて、「超PayPay祭」の期間中は多様な加盟店の「PayPayクーポン」配布を予定している。対象となる加盟店は、後日キャンペーンページにて告知される。さらに、条件を満たすことで1人あたり500ポイントの「PayPayポイント」がもらえる、「PayPayクレジット紹介プログラム」も行われる。条件を満たすには、紹介する人が紹介コードを友だちに送り、紹介された人が紹介コードの登録後に「PayPayカード」に新規入会して、「PayPayクレジット」新規設定を行うとともに、12月28日までに「PayPayクレジット」または「PayPayカード」で1回決済する必要がある。