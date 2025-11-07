PayPayと三井住友カードの連携が開始　抽選で当たるキャンペーン開催

抽選で最大5万ポイントが当たるキャンペーンを開催

（2026年1月18日まで）

PayPayで三井住友カードを優遇

PayPayに登録した対象カードでの支払いの流れ

三井住友カードは、PayPayと三井住友カードユーザーを対象とした「PayPayで三井住友カードを使おう！登録＆ご利用で最大1,000％還元キャンペーン」を開始した。11月4日～2026年1月18日のキャンペーン期間中に、2つの条件を満たすと、抽選で100人に、対象のPayPay決済利用分に対して最大1000％のPayPayポイントを進呈する。上限は5万ポイント。さらに外れても、100円相当のVポイントがもらえる。具体的な条件は、「PayPay」の支払い方法に、「Oliveフレキシブルペイ（クレジットモード）」「三井住友カード」「三井住友カード（NL）」などの対象の三井住友カードを追加すること、対象カードを支払い方法に設定したPayPayで合計500円以上支払うこと。キャンペーン開始時点ですでに対象カードを登録済みの場合も対象となり、家族カードも対象となる。なお、複数のカードを保有している場合、各対象カードの利用金額を合算する。エントリーは不要。PayPayは、取引時に負担する手数料の高さから、PayPayカード以外のクレジットカードでの決済を2025年1月（当初は23年8月以降）に廃止すると発表したが、ユーザーの声を受けて撤回。代わりに、クレジットカードの再登録が必須となる新たな利用方式を25年夏以降に提供し、その際、利用者に手数料の負担を求める可能性があるとしていたが、25年11月6日現在、そうした措置は行われていない。