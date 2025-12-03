愛犬や愛猫が大好きなウェットフードもOK！留守中でもごはん6食分を提供できる「自動給餌器」

PET-AF07WH

5分単位でタイマー設定が可能、24時間サイクルで自動給餌

フードトレイ下への付属のアイスパック取り付けイメージ

エレコムは12月上旬に、ウェットフードも鮮度そのままで愛犬や愛猫に6食分のごはんを提供できる、タイマー式6食自動給餌器「PET-AF07WH」を発売する。価格はオープンで、実勢価格は9980円前後の見込み。「PET-AF07WH」は、愛犬や愛猫が長時間空腹になってしまうのを避けられるほか、肥満防止や吐き戻し防止にも役立つタイマー式自動給餌器。タイマーは5分単位で設定可能で、最大5回給餌でき、24時間サイクルで繰り返す。バッテリー充電式で駆動時間は約6カ月、停電時でも時刻通りに給餌可能なので、毎日の食事を安心して管理できる。コードレスなので置き場所を選ばず、コードの噛みちぎりといったいたずらの心配もない。ウェットフードをはじめ、セミモイストやソフトドライフード、ドライフードなどさまざまな種類のフードに対応しているため、健康状態や成長の段階に合わせたフードによる愛犬や愛猫の健康維持に活躍する。フードトレイの下に付属のアイスパックをセットすれば、約4～6時間の保冷が可能なので、暑い時期でもウェットフードの鮮度を保てる。また、フードトレイは色移り・におい移りしにくいステンレス製のため、ウェットフードの色移りやにおい移りが気にならない。さらに、傷がつきにくく食洗機で丸洗いできるので、衛生的に使える。