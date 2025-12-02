ハクバ70周年記念！ Velbonプレミアムカーボン三脚「カルマーニュMTシリーズ」3機種

「カルマーニュMT」シリーズのハクバ創立70周年記念プレミアムモデルが登場

ハクバ写真産業（ハクバ）は12月19日に、「Velbon（ベルボン）」ブランドから、ハイエンドカーボン三脚「カルマーニュMT」シリーズのハクバ創立70周年記念プレミアムモデルとして、「N743 MT（A70）」「N643 MT（A70）」「N543 MT（A70）」の3機種を、それぞれ70台の数量限定で発売する。いずれも価格はオープン。「N743 MT（A70）」「N643 MT（A70）」「N543 MT（A70）」はいずれも、ハクバ創立70周年記念プレミアムモデルの限定カラーとして、堅牢なカーボン三脚にふさわしい落ち着いた光沢のガンメタリックアルマイトを採用した。光を抑えつつも上質さが際立つシックな色合いで、プロフェッショナルが求める確かな信頼感と、洗練された存在感を表現している。記念モデルオリジナルの「レグポシェット」が付属しており、携行時は脚先をまとめて肩に掛けられる三脚ストラップとしてスマートな移動を可能にする。地面に接する石突を包み込むため、電車移動などの持ち運びも衛生的かつ安心で、撮影時にはそのまま素早くセットアップに移行できる。また、三脚の安定性を強化するストーンバッグとしても使える。さらに、あらゆる環境で三脚の安定性を確保すべく、特別に交換可能な石突セットが付属する。スタンダードなゴム石突をはじめ、砂利や草地といった不安定な地面で威力を発揮するスパイク石突、使用状況に応じてゴム・スパイクを切り替えられる可変石突を用意する。