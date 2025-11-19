「NHK ONE」の利用で「受信契約情報の登録・連携」の運用を開始

「NHK ONE」利用時に表示される「受信契約情報の登録・連携」を

NHKは11月18日に、「NHK ONE」のサービス利用者に対する「受信契約情報の登録・連携」手続きの受け付けを開始した。「受信契約情報の登録・連携」手続きは、「NHK ONE」利用者の受信契約状況を確認するためのもので、登録することで受信料アカウントが作成される。なお、旧「NHKプラス」から移行手続きを行って「NHK ONE」を利用している人は、すでに受信契約情報が連携されているため、「受信契約情報の登録・連携」手続きは必要ない。「受信契約情報の登録・連携」手続きは、「NHK ONE」利用時に表示される「受信契約情報の登録・連携」をお願いするメッセージ、または「NHK ONE」アプリの「アカウント設定」画面から実施できる。詳細な手続き方法については、特設サイト「NHK ONEインフォメーション」に掲載されている。