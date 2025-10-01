「NHK ONE」、サービス初日から「認証コード」が受け取れない不具合

不具合を知らせるNHK ONEのホームページ

「NHKプラス」のアプリは終了

NHKプラスのアプリは終了し、NHK ONEに移行する

NHKは10月1日からスタートした新サービス「NHK ONE」で、アカウントの新規登録や旧「NHKプラス」からの移行手続きをする際、Gmailなどの一部のメールで、手続きで必要な認証コードが受け取れないなどの不具合が発生していると発表した。また、認証コードを入力してもエラーが出るなどの不具合も発生している。原因は調査中という（10月1日14時30分現在）。なお、番組の同時配信や見逃し配信などの基本的なサービスは、アカウントの登録ができていなくても利用できる。NHKでは、後日、改めてアカウントの登録手続きを行うように促している。NHK ONEは、NHKのインターネット放送サービスで、旧「NHKプラス」から名称を変更。現行のNHK運営ウェブサイトを統合した新サイトとなっている。あわせてNHKプラスのアプリは終了し、NHK ONEの新アプリに移行した。利用にあたっては受信契約が必要となり、すでに受信契約を結んでいる世帯なら、別途契約や追加負担なく利用できる。受信契約を行っていない世帯では、新規の受信契約が必要となる（「らじる★らじる」などインターネットでのラジオサービスは除く）。NHK ONEのウェブサイトでは、総合テレビ・Eテレ・ラジオ番組の同時配信や、1週間の見逃し・聴き逃し配信、ニュース記事や動画、気象・災害情報、各番組の情報などのサービスを提供する。