65歳以上の7割が「テレビは生活に不可欠」と回答、パナソニック調べ

パナソニックは9月11日に、関東圏・関西圏に暮らす65歳以上の男女1400名を対象に実施した、テレビ視聴に関する意識調査の結果を発表した。同調査は、8月4～5日の期間に行われている。調査対象者に、テレビは日々の生活においてどのようなものかを尋ねたところ、「毎日の生活に欠かせない存在」（72.3％）を挙げる回答がもっとも多かった。テレビを視聴するおもな目的を尋ねた質問（複数回答）では、「ニュースや時事情報の収集」（94.0％）が最多となり、以下「天気・防災情報の収集」（84.3％）、「娯楽や気分転換のため」（63.0％）が続いている。よく視聴するテレビ番組のジャンルとしては（複数回答）、「ニュース・天気予報」（94.5％）が他を大きく引き離してもっとも多かった。一方で、「スポーツ中継」は関西圏では平均49.5％だったところ、関東圏では平均51.5％、「歌番組・音楽番組」は関東圏では平均16.3％なのに対して、関西圏では平均20.2％と、地域色の違いが際立っている。自宅でテレビ番組を録画する機器（レコーダーなど）を使用しているかを尋ねたところ、「現在使用している」が71.9％を占めた。地域別でみると、関東圏では平均70.5％、関西圏では平均73.7％と、関西圏が3ポイント上回っている。レコーダーを利用する理由を尋ねた質問（複数回答）では、「リアルタイムで見られない時に後から視聴するため」（85.1％）が最多となり、「すぐには見ないが必要なときに見るかもしれないから」（24.3％）、「気に入った番組をコレクションとして残しているため」（21.2％）がそれに続いた。テレビを見る上で、ほしいと思う機能があるかを尋ねたところ（複数回答）、「特にない」（44.7％）がもっとも多い一方、「目に優しいブルーライトカットモードがある」（24.3％）といった回答も寄せられている。世代別でみると、60～70代の女性を中心に「テレビの場所を自由に動かせる」という意見が2割超を占めた。調査対象者のうち、テレビで動画配信サービスを利用している人（314名）に、動画配信サービスの視聴頻度を尋ねた質問では、「ほぼ毎日視聴している」という回答が44.9％に達している。動画配信サービスでよく視聴する番組のジャンルを尋ねたところ（複数回答）、「映画」（55.7％）が最多となり、「国内ドラマ」（34.7％）、「海外ドラマ」（32.8％）がそれに続いた。すべての調査対象者に、1日にどのくらいテレビを視聴しているかを尋ねた質問では、「3時間以上～5時間未満」「5時間以上～7時間未満」「7時間以上」を合わせた割合が53.1％に達している。「7時間以上」（9.4％）という回答もみられた。地域別でみると、1日に5時間以上テレビを視聴する人の割合は、関東圏では平均21.5％だったのに対して、関西圏では平均24.4％と約3ポイント高い。