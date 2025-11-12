ハクバ創立70周年記念、プレミアム防湿庫を発売

E-ドライボックス KED-P60ECA

ショーケースのように美しく演出

庫内のLEDライトは3色に切り替え可能

鍵には70周年記念オリジナルロゴ入り特製キーホルダーが付属

ハクバ写真産業（ハクバ）は11月7日に、湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫「E-ドライボックス」の新製品として、同社の創立70周年を記念したプレミアムモデル「E-ドライボックス KED-P60ECA」を発売した。価格は7万1200円。「E-ドライボックス KED-P60ECA」は、両側面の大きな窓によって従来の防湿庫にはなかった庫内の明るさと見やすさを実現し、大切なカメラコレクションをショーケースのように美しく演出する電子式防湿保管庫。庫内には、発光色を3色に切り替えられるLEDライトを搭載するほか、使いやすい引き出し式トレイや見やすくて操作しやすいデジタル式パネルを備えるなど、機能性にもこだわった特別仕様となっている。除湿ユニットはメーカー3年保証付きで、鍵には70周年記念のオリジナルロゴが入った特製キーホルダーが付属する。