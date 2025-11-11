発火と情報漏えいリスクを同時解決！スマホ物理破壊処分サービス「ZAURUS」がオンラインで全国宅配申込受付を開始

宅配＆オンライン申込だけで「ZAURUS」による

ギアは11月に、スマートフォン物理破壊処分サービス「ZAURUS（ザウルス）」の、オンラインによる全国宅配申込受付を開始した。「ZAURUS」は、スマートフォンのデータ漏えいを防ぎつつ、安全に処分するスマートフォン物理破壊処分サービス。スマートフォン修理の専門技術を有するスタッフが、スマートフォン内部のリチウムイオンバッテリーを安全に取り外した後に、専用シュレッダーでスマートフォンを4×15mmの細かさまで物理破壊する。事前のバッテリー取り外し、および非常に細かいサイズまでの物理破壊によって、破砕時の発火リスクを防ぎつつ総務省が推奨するデータ消去方法である「物理破壊」で、データの読み出しを不可能にしてくれる。今回の、「ZAURUS」におけるオンラインによる全国宅配申込受付は、2024年12月にテレビ報道番組「ニュースイット」で同サービスが紹介されたことをきっかけに店頭申し込みが急増し、2025年1～8月の平均申込台数が前年同期比178％を記録したことを受けて開始された。オンライン宅配申込を利用することで、スマートフォンを送って別のスマートフォンやPCからオンラインで申し込みを行うだけで、来店することなく簡単にスマートフォンの処分が完結する。