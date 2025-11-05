色も階調もそのままに、「Canon IXY 650 m」専用の液晶保護フィルムがハクバから

Canon IXY 650 m 専用 液晶保護フィルムIII

反射防止（AR）コートを採用

ハクバ写真産業（ハクバ）は11月上旬に、キヤノンのコンパクトデジタルカメラ「IXY 650 m」専用の液晶保護フィルム「Canon IXY 650 m 専用 液晶保護フィルムIII」を発売する。価格は1970円。「Canon IXY 650 m 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートの採用によって、貼る前よりも高い視認性を実現しており、業界最高クラスとなる全光線透過率95.6％の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出す。フィルム表面には、撥水・防汚効果を持つフッ素コートを施しているため指紋が付きにくく、指紋が付いてしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果も備えているため、静電気の発生が抑えられ液晶画面に埃や塵を寄せ付けない。あわせて、表面硬度3Hのハードコート処理を施すことで、フィルム表面にすり傷や爪あとなどが残りにくく、液晶画面を美しい状態のまま保てる。さらに、シリコン粘着層によって貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消え、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、シリコン粘着層は自己吸着性を備えており、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付けに失敗してしまった場合でも吸着力を損なうことなく貼り直せる。そのほか、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属している。