24時間リカバリーウェア「ReD」から新商品「リカバリーソックス」を発売

ReD バイタルテック リカバリーソックス

身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出して血行を促進

5色のカラーバリエーションを用意

MTGは11月5日に、血行から毎日を元気にする24時間リカバリーウェア「ReD（レッド）」から、秋冬の新商品「ReD バイタルテック リカバリーソックス［クルー丈］」（非一般医療機器）を発売する。カラーはレッド、ホワイト、ネイビー、グレー、ブラックの5色、サイズは23～25cm、25～27cmの2サイズで、男女兼用。価格は1980円。「ReD バイタルテック リカバリーソックス」は、身体から放出された遠赤外線を吸収して再び肌に放出することで、血行促進による保温効果およびリラックス効果が期待でき、日本ホームヘルス機器協会の「健康増進機器」（健康・美容の増進、QOLの向上を目的とする機械器具など）に認定されている。肌あたりがよい薄手の生地を採用し、外出時やおうち時間、就寝時にも足先をやさしく包み込んで、快適な毎日をサポートしてくれる。発売に先がけて、11月3日23時59分までの期間はReD公式オンラインストア 楽天市場店において、予約販売を行っている。