冬のご褒美に！ ウィンターキャンペーン「ReFa WONDERLAND」で特別な美体験を

MTGは10月22～12月31日の期間、美容ブランド「ReFa（リファ）」によるウィンターキャンペーン「ReFa WONDERLAND」を開催している。「ReFa WONDERLAND」では、ホリデー気分を高める特別なギフトボックスを展開するとともに、「ReFa」としては初となるイラストレーターとのコラボレーションが実現した。同コラボでは、イラストレーターのSHOGO SEKINE氏が手がける、「WONDERLAND」の世界観を表現した限定ショッパーが登場し、今冬だけの特別なデザインで大切な人へのギフトを華やかに演出し、ホリデーシーズンならではの高揚感を届ける。さらに、11月26～30日の各日11～21時には、「ReFa WONDERLAND」の世界観を体感できる特別イベント「ReFa WONDERLAND 2025」を、東京ミッドタウン（東京都港区）にて開催する。同イベントでは、「心おどる冬を、最高の輝きで楽しんで。」をテーマに、赤を基調とした照明やオブジェで彩られた会場で、まるで「WONDERLAND」に迷い込んだかのようなきらめく冬の幻想的な世界観を感じられる。あわせて同イベントでは、プロによるヘアスタイリングアドバイスや、ギフト選びをさらに楽しめる診断コンテンツ、気になるプロダクトを専属アドバイザーによる案内のもと最適な使い方で試せるプロダクトトライアル、ホリデー気分を盛り上げるフォトブースの設置といった、多彩なコンテンツを用意する。