髪を熱ダメージから守りながら美しく乾かす「ReFa BEAUTECH DRYER BX W」

ReFa BEAUTECH DRYER BX W

頭皮・毛先・空気の状態をリアルタイムで解析しながら最適な風を送る

MTGは10月8日に、美容ブランド「ReFa（リファ）」から、かつてない仕上がりを叶えるマルチボルテージドライヤー「ReFa BEAUTECH DRYER BX W（リファビューテック ドライヤー BX W）」を、全国の美容室サロン、エステティックサロン、阪急うめだ本店（大阪府大阪市）にて先行発売し、10月15日に全国の百貨店などで発売する。価格は7万4800円。「ReFa BEAUTECH DRYER BX W」は、対象物センサーと環境センサーで構成される「ダブルセンシング」を採用することで、頭皮・毛先・空気の状態をリアルタイムで解析しつつ、最適な風を自動でデザインする。優れた精度の温度コントロールによって、髪を熱ダメージから守りつつ美しく乾かしてくれる。さらに、新搭載のダブルイオナイザーが「ReFa」独自のイオン生成機構をバージョンアップし、より高密度なハイドロイオンを生成することで、根元から毛先までムラなく行き渡らせる。そのほか、海外でも使用可能なマルチボルテージ仕様なので、世界中どこにいても理想のコンディションを叶えられる。プロフェッショナルの感性によって生み出されるサロンのドライテクニックを、「ReFa」のテクノロジーで緻密に再現することで、どんな髪質でも受け止めて、ドラマティックなうるおいとまとまりをもたらしてくれる。