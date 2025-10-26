ナチュラルデザインで冬をもっと心地よく、楕円形こたつ「アウロラ」

「Aurora」の設置イメージ

ファミリーにもおすすめのゆったりサイズ

使用イメージ

薄型で電気代が安価なヒーターを採用

メラミンシートを使用した天板は

2色のカラーバリエーションを用意

ルナ

モクモク

ポカ

メレンゲ

萩原は10月23日に、楕円形こたつ「Aurora（アウロラ）」の販売を、同社の運営する家具・インテリアのオンラインショップ「クオリアル」にて開始した。カラーは、ブラウン、ナチュラルの2色。価格は1万9990円で、掛け布団とのセットも用意している。「Aurora」は、やさしい形が可愛い楕円形こたつで、角のないデザインによって部屋に柔らかな印象をプラスしてくれる。ナチュラルな木目とすっきりとしたフォルムなので、北欧・ナチュラル・モダンといったあらゆるインテリアに馴染む。また、2人暮らしやファミリーでも使える、ゆったりサイズとなっている。天板サイズは幅100×奥行き60cmと、ノートPCとカップを置いてもゆとりのあるサイズ感のため、デスクワークや子どもの学習スペースとしても使用できる。ヒーターには、ハイパワーな薄型ヒーター（500W）を採用し、薄型なのでオフシーズンの使用時にヒーターが目立ちにくい。また、電気代は1時間あたり5.3円とセラミックヒーターやストーブよりも安価で、節電にもなる。天板は、天然木のような質感と耐久性を両立したメラミンシートで、傷や熱に強いため水をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れが可能となっている。脚部にはラバーウッド材（ウレタン塗装）を使用し、脚の先までこだわってオールシーズン使えるデザインを採用した。脚は手で回すだけで簡単に取り付けられる。掛け布団は、素材感や手触りの異なる「ルナ」（カラーはアイボリー、ベージュ、グレーの3色）、「モクモク」（カラーはアイボリー、グレージュの2色）、「ポカ」（カラーはアイボリー、グレージュの2色）、「メレンゲ」（カラーはホワイト、アイボリー、グレー、ベージュ、ピンクの5色）の4タイプ・計12種類を用意している。いずれも、縦型洗濯機で洗えるのでお手入れしやすい。